Bundesliga: VfB Stuttgart – VfL Bochum 1848 (Samstag, 15:30 Uhr)

Am Samstag geht es für den VfL Bochum 1848 zum ersten Spiel zum VfB Stuttgart.

Mit nur 33 Punkten landete der VfB in der vergangenen Saison auf Platz 16. Will man in dieser Spielzeit nicht wieder im letzten Tabellendrittel landen, muss man sich auf dem Platz steigern. Die Heimmannschaft entschied nur sieben Spiele für sich.