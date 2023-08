Bundesliga: VfL Bochum 1848 – Borussia Dortmund (Samstag, 15:30 Uhr)

Am Samstag reist Borussia Dortmund im zweiten Saisonspiel zum VfL Bochum 1848. Anpfiff ist um 15:30 Uhr. Am letzten Samstag verlief der Auftritt des VfL ernüchternd. Gegen den VfB Stuttgart kassierte man eine 0:5-Niederlage. Den ersten Saisonsieg feierte der BVB vor Wochenfrist zum Saisonstart gegen den 1. FC Köln.

Mit nur 35 Punkten landete Bochum in der vergangenen Saison auf Platz 14. Will man in dieser Spielzeit nicht wieder im letzten Tabellendrittel landen, muss man sich auf dem Platz steigern. Die Defensivabteilung der Gastgeber glänzte mit 72 Gegentoren nicht besonders. Bescheidene zehn Siege standen in der Gesamtbilanz des VfL Bochum 1848 zu Buche.