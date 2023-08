Bundesliga: VfL Wolfsburg – 1. FC Heidenheim 1846, 2:0 (2:0)

Ein Doppelpack brachte Wolfsburg in eine komfortable Position: Jonas Wind war gleich zweimal zur Stelle (6./27.). Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Kabine. Bei Heidenheim kam zu Beginn der zweiten Hälfte Denis Thomalla für Adrian Beck in die Partie. In der 58. Minute stellte der Gast personell um: Per Doppelwechsel kamen Nikola Dovedan und Kevin Sessa auf den Platz und ersetzten Eren Dinkçi und Marvin Pieringer. Gleich drei Wechsel nahm der VfL Wolfsburg in der 66. Minute vor. Vaclav Černý, Patrick Wimmer und Lovro Majer verließen das Feld für Jakub Kamiński, Tiago Tomás und Aster Vranckx. Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich der VfL bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.