Bundesliga: Wegen Enke! Ex-Bayern-Star sorgt für Shitstorm

Der Chilene kommentierte während eines Livestreams ein Video, in welchem diverse Highlights seiner Karriere zu sehen waren. Als sein erstes Bundesligator für Bayer Leverkusen beim Auswärtsspiel in Hannover zu sehen war, leistete er sich einen verbalen Fehltritt.

Hintergrund: Sein erstes Pflichtspieltor für Bayer Leverkusen, wo er von 2007 bis 2011 spielte, erzielte er gegen Robert Enke - was Vidal unpassend kommentierte: „Es war mein erstes Tor, das ich in Europa geschossen habe. Der Torwart verfiel nach einer Weile in Depressionen und brachte sich um.“