BVB: Ex-Keeper kritisiert junge Spieler

Marwin Hitz hat eine klare Meinung zur jüngeren Spieler-Generation im Profi-Fußball. Der 35 Jahre alte Torwart, der zwischen 2008 und 2022 in der Bundesliga spielte (Wolfsburg, Augsburg, BVB) kritisiert allerdings nicht nur die nachkommenden Talente, sondern nimmt auch die Vereine und die ältere Spielergeneration in die Pflicht.

In seiner Kritik bezieht sich der 1,94 Meter große Torwart aber nicht nur auf die Entwicklung der Gehälter. Die schwindende Selbständigkeit junger Spieler führt der Schweizer auch auf einen Personalwandel im Elitefußball zurück, da in den Klubs zahlreiche Jobprofile neu geschaffen und Funktionsteams eingestellt wurden: „Das trug dazu bei, dass die Spieler unselbständiger wurden und viele nicht mehr so viel selbst erledigen. Das ist schon eindeutig so. Dadurch macht man vielleicht weniger Fehler, aber wo bleibt dann der Lernfaktor?“