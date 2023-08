BVB mit Sabitzer und Bensebaini

Borussia Dortmund nimmt seinen erneuten Anlauf auf den Meistertitel in der Fußball-Bundesliga mit zwei Zugängen in der Startelf. Marcel Sabitzer (gekommen von Bayern München) im Mittelfeld-Zentrum und Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach) beginnen für den BVB am Abend (18.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln.