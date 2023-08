BVB-Rätsel vor Bundesliga-Auftakt gelöst: Sabitzer spielt

Borussia Dortmund startet am Samstagabend (18.30 Uhr - im SPORT1 -Liveticker) gegen den 1. FC Köln in die neue Bundesliga -Saison. Es gab einige Fragezeichen im Kader von Trainer Edin Terzic.

Bei der Ankunft der Spieler im Mannschaftshotel am Samstagnachmittag kam ein weiteres Rätsel hinzu: Neuzugang Marcel Sabitzer fehlte nach Informationen der Ruhr Nachrichten bei der Abfahrt. Auch Sky berichtet davon. Warum der Ex-Bayern-Star fehlte, ist nicht bekannt. Nun ist klar, dass der Österreicher gegen Köln aber in der Startelf steht.

Coach Terzic vertraut zudem auch Marco Reus in der Offensive. Dafür sitzt Karim Adeyemi nur auf der Bank. Auch Neuzugang Felix Nmecha muss zunächst zuschauen. Im Sturm hat Sebastien Haller wie erwartet den Vorzug vor Youssoufa Moukoko erhalten. In der Viererkette darf Gladbach-Neuzugang Ramy Bensebaini direkt hinten links ran.

Die Aufstellungen:

BVB: Kobel - Ryerson, Hummels, Süle, Bensebaini - Can, Sabitzer, Brandt, Reus, Malen - Haller

Sabitzer überzeugt beim BVB schon

Für den BVB ist vor allem Sabitzers Einsatz wichtig. Er hatte sich nach seiner Ankunft in Dortmund durch starke Auftritte in der Vorbereitung vermeintlich einen Platz in der Startelf erkämpft. Beim Pokalerfolg bei Schott Mainz hatte der Österreicher, der für 15 Millionen Euro vom FC Bayern gekommen war, zudem sein erstes Pflichtspieltor für Schwarzgelb erzielt.