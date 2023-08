BVB-Star Adeyemi erntet Kritik von Co-Trainer Reutershahn & Terzic - "Manchmal fehlt Seriosität"

Der Assistent von Chefcoach Edin Terzic meinte in einer Talk-Runde der Ruhr Nachrichten über den BVB-Star: „Karim hat alle Fähigkeiten, die man haben kann und haben muss, um ein Topspieler in Europa zu werden. Er ist noch keiner, aber er kann es werden.“

Was Reutershahn in diesem Zusammenhang an dem 21 Jahre alten Nationalspieler bemängelte: „Manchmal fehlt mir einfach die Seriosität. Er ist sehr locker manchmal beim Training und ich würde mir wünschen, dass er noch ernsthafter an die Sache herangeht.“