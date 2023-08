"Irgendwann wirst du verrückt": BVB-Boss Watzke über Meister-Drama, Bayern & Süle!

Das Titeldrama am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 hat Hans-Joachim Watzke „tief getroffen“.

Der BVB-Boss verriet in der Sport Bild : „Ich bin einfach sehr leidenschaftlich und ehrgeizig, wenn es um den BVB geht. Die zwei Wochen danach waren schlimmer als nach dem Champions-League-Finale 2013 gegen Bayern in Wembley.“

Damals hatte Borussia Dortmund in London mit 1:2 gegen die Münchner verloren.

Watzke: „Das war schon krass“

Watzke hatte am 27. Mai – als der BVB durch ein 2:2 gegen Mainz noch den Titel verspielte – „das Gefühl, es ist alles angerichtet. Ich bin ins Stadion gefahren und habe gedacht: Die Möglichkeit, dass wir gewinnen, ist groß. Ich habe wie alle BVB-Fans viele Jahre davon geträumt, den Titel wieder zu gewinnen.“

STAHLWERK Doppelpass am Sonntag zurück

STAHLWERK Doppelpass am Sonntag zurück

Ein Punkt habe den 64-Jährigen aber „massiv gestört. Es ist medial viel zu selten rübergekommen, dass Borussia Dortmund für diesen spannenden Titelkampf gesorgt hat. Überall wurde dieses dramatische Finale in Europa verfolgt – bei aller Bescheidenheit: dank des BVB.“

So denkt Watzke über Süle

„Es ist recht einfach: DEN Spieler vom FC Bayern loszueisen, der dort gerade die Saison seines Lebens gespielt hat, schafft Borussia Dortmund nicht. Das schafft vielleicht Manchester City. Für uns ist aber viel wichtiger: Passt dieser Spieler, den wir dann am Ende woher auch immer holen, bei uns herein? Niklas Süle zeigt sich in einer sehr guten Form. Er spielt bisher ein überzeugendes Jahr 2023.“