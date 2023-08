Eine ewige Leidensgeschichte: Rätsel um Reece Oxford beim FC Augsburg

Als Augsburg -Profi Reece Oxford am 12. November 2022 gegen den VfL Bochum aufläuft, ahnt niemand, dass dieses Spiel bis heute sein letztes in der Bundesliga bleiben würde.

Doch was ist in der Zwischenzeit passiert und warum kehrte Oxford seitdem nicht wieder auf das Feld zurück?

Oxford befindet sich aktuell in London und lässt sich dort von einem Spezialisten für Long-Covid behandeln. Doch die Reha in seiner Heimat zieht sich: Seit Anfang Juli ist bekannt, dass der gebürtige Londoner in Behandlung ist, an eine Rückkehr ins Training ist aber immer noch nicht zu denken. Die Folgen der Corona-Erkrankung äußern sich bei Oxford in Form von stetigen Muskelproblemen.