"Eine Hommage an ...": BVB stellt neues Trikot vor

Borussia Dortmund hat sein neues Auswärtstrikot offiziell vorgestellt. Wie schon beim Heimtrikot wurde dabei ein Fan-Entwurf gewählt. Schon am Samstag dürfte es beim ersten Auswärtsspiel der neuen Bundesliga-Saison erstmals zum Einsatz kommen.

Das Trikot ist hauptsächlich in Schwarz und grau gehalten, Vereinswappen und das Ende beider Ärmel sind gelb.

Auf dem Trikot ist in grauem Muster auf schwarzem Grund die Luftaufnahme des historischen Borsigplatzes abgebildet - „eine Hommage an den Geburtsort von Borussia Dortmund“, wie es in der Vereinsmitteilung heißt.