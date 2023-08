Eintracht über Kolo Muani: „Status quo ist unverändert“

Angeblich soll der französische Fußball-Vizeweltmeister Randal Kolo Muani mit Paris St. Germain bereits eine Einigung erzielt haben, aber Eintracht Frankfurt sieht noch keine Anzeichen für einen Transfer des Torjägers. „Es sind alles Gerüchte, Spekulationen. Wir haben uns die letzten Wochen ausführlich zu dem Thema geäußert. Es gibt keinen neuen Stand“, äußerte Sportdirektor Timmo Hardung am Rande des Testspiels gegen Nottingham Forest (0:0) bei Sky.

Jeder habe gesehen, "dass Kolo bei uns startet, dass er ein sehr ordentliches Spiel macht. Der Status quo ist unverändert, wir sind froh, dass er da ist, er ist unser Spieler", so Hardung. Angeblich hat der 24 Jahre alte Stürmer Kolo Muani keine Ausstiegsklausel in seinem bis 2027 laufenden Vertrag. Laut Medienberichten wollen die Frankfurter eine Ablöse im dreistelligen Millionenbereich für Kolo Muani erzielen. Im vergangenen Jahr hatte die Eintracht den pfeilschnellen Angreifer ablösefrei vom FC Nantes verpflichtet.

Gegen Forest verpassten die Hessen trotz großer Chancen bei der offiziellen Saisoneröffnung einen Sieg. Am kommenden Samstag steht für die Eintracht das erste Pflichtspiel der neuen Saison an. Die SGE gastiert in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten 1. FC Lok Leipzig.