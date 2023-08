FC Bayern: Besondere Geste für Harry Kane in der Münchner Innenstadt

Der Hype um Harry Kane beim FC Bayern ist groß. „Wer die Fans im Stadion, die Stadt oder auch die Leute Freitagnacht an der Säbener Straße erlebt hat, der weiß: München und der FC Bayern freuen sich riesig auf Harry“, hatte Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen bei der Vorstellungs-Pressekonferenz des Stürmers am vergangenen Sonntag erklärt.

Diese Vorfreude wird in der Innenstadt von München nun mit einer ganz besonderen Aktion deutlich. So ziert seit Montagabend ein großes Harry-Kane-Plakat das Gebäude des Filmtheaters am Sendlinger Tor. Laut Rekordmeister kann dieses noch bis Mittwoch bestaunt werden.