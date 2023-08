FC Bayern: Darum bleibt Kanes Sohn in London - Star-Neuzugang enthüllt Familien-Pläne

Wie der Top-Star im Rahmen einer Veranstaltung des Automobilherstellers Audi in Ingolstadt erklärte, gehe es seinem Sohn Henry Edward gut. Seine Frau Katie und die Kinder seien auch nach der Geburt in London geblieben. „Wir müssen zuerst ein Haus (in München, Anm. d. Red.) finden. Es könnte noch zwischen sechs Wochen und ein paar Monaten dauern, dass sie nach der Geburt fliegen kann“, führte er in einer Medienrunde fort.