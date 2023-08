FC Bayern - FC Augsburg: Trauriger Abgang und Rückkehr eines Eigengewächses

Manche mögen sich noch erinnern an den 28. April 2018, als der FC Bayern, der bereits als Deutscher Meister feststand, Eintracht Frankfurt 4:1 besiegte - mit vier Eigengewächsen in der Startelf. Im Gedächtnis von Niklas Dorsch ist dieser Tag jedoch gewiss eingebrannt. Trainer Jupp Heynckes bot den damals 20-Jährigen im Mittelfeld neben Corentin Tolisso und Sebastian Rudy auf - es war sein Bundesliga-Debüt.

Dorsch, der an jenem Tag zur 1:0-Führung traf (und frenetisch vom Rechtsverteidiger Joshua Kimmich gefeiert wurde), verließ seinen Heimatverein jedoch nur wenige Monate später. Nun kehrt er als Vizekapitän des FC Augsburg an die alte Wirkungsstätte zurück.

Doch von Beginn an. In einer bayerischen Kreisstadt geboren, wechselte Dorsch in der B-Jugend in die Akademie der Bayern. Man sah etwas in ihm, das die Verantwortlichen überzeugte. Ganze sechs Jahre lang wurde der Zögling an der Säbener Straße ausgebildet.