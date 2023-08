FC Bayern LIVE: Tuchel & de Ligt vor dem Testspiel-Kracher gegen Liverpool | Bayern-PK

In dieser Woche geht die Saison-Vorbereitung beim FC Bayern in die heiße Phase. Das Team landete am Sonntag in Singapur, Montag folgte die erste Einheit in der südostasiatischen Metropole - und am Mittwoch (13.30 Uhr deutscher Zeit, im SPORT1-Liveticker) steht der nächste Testspiel-Kracher an.