FC Bayern: Neuer macht nächsten Schritt

Nächster großer Schritt zum Comeback! Manuel Neuer hat eine erste Einheit mit dem Torhüterteam des FC Bayern absolviert. Das gab der deutsche Rekordmeister am Montag bekannt. In den vergangenen Monaten hatte die etatmäßige Nummer eins der Münchner lediglich im Kraftraum oder individuell gearbeitet.

Neuer hatte sich im Dezember des vergangenen Jahres verletzt, die Rückkehr ins Tor zeichnet sich nach einem zwischenzeitlichen Rückschlag aber immer deutlicher ab. Am vergangenen Mittwoch hatte Klubpräsident Herbert Hainer bereits angekündigt, dass der 37-Jährige in „zwei, drei Wochen“ wieder mit dem Team trainieren werde.

Geht es jetzt vielleicht sogar noch schneller? Ursprünglich hatte Neuer den Saisonstart als Ziel anvisiert, vor knapp drei Wochen musste aber „eine geplante Metallentfernung am rechten Wadenbein durchgeführt“ werden, wie die Bayern mitgeteilt hatten.

Pavard zurück - Musiala läuft schon wieder

In den ersten Pflichtspielen der Saison stand Sven Ulreich im Kasten der Münchner, mit Daniel Peretz, der am Montag offiziell vorgestellt wurde, steht nun auch noch ein dritter Keeper zur Verfügung.

Neben Neuer zeigte sich auch Benjamin Pavard am Montag wieder an der Säbener Straße. Der Verteidiger trainierte mit der Mannschaft, nachdem er den 3:1-Heimsieg der Münchner am Sonntag wegen Rückenschmerzen verpasst hatte. Sein Verbleib beim FCB ist nach wie vor offen, die Gespräche mit Inter Mailand laufen.