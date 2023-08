FC Bayern: Stimmen zu Kanes Traumdebüt - "Es gab ein paar Schmetterlinge"

Harry Kane hat mit seinem bärenstarken Liga-Debüt dem FC Bayern einen perfekten Saisonstart beschert. Der 100-Millionen-Mann überzeugte beim 4:0-Sieg bei Werder Bremen mit einem Tor und einer Vorlage.

Doch nicht nur Kane zeigte sich beim deutschen Rekordmeister in starker Form. Im Gegensatz zum 0:3-Debakel gegen RB Leipzig im Supercup zeigte sich auch die Defensive sattelfester.

SPORT1 stellt die Stimmen zum Spiel von Sat.1 und DAZN zusammen.

Harry Kane (FC Bayern): „Es war ein guter Abend. Es war ein hartes Spiel. Wir sind gut gestartet mit dem Tor in den ersten Minuten. Dann war es aber ein hartes Spiel. Lob an sie. Sie kamen in der zweiten Hälfte raus, hatten ein paar Chancen, machten es schwierig. Es war gut, das zweite Tor gemacht zu haben. Dann kamen die Jungs von der Bank und haben den Job für uns beendet.“

... über sein Debüt: „Ich war ein bisschen nervös. Eine neue Umgebung für mich. Ich habe mich sehr darauf gefreut, die Saison mit meinen neuen Kollegen zu beginnen. Natürlich gab es ein paar Schmetterlinge. Als ich auf dem Platz ging, übernahm der Instinkt und ich habe mein normales Spiel gespielt.“

Kane lobt Mannschaftsleistung: „Es war definitiv eine Verbesserung.“

... über die Steigerung zum Leipzig-Spiel: „Es war definitiv eine Verbesserung. Wir konnten früh treffen, danach haben wir den Ball behalten und ihn schnell bewegt. Wir hatten in der ersten Hälfte ein paar weitere Chancen, mit denen wir ein bisschen besser umgehen hätten können, um das Spiel früh zu entscheiden. Aber dann haben wir besser verteidigt. Die Standardsituationen waren besser. Wir haben darüber gesprochen: Wenn wir in dieser Saison in allen Wettbewerben oben mitspielen wollen, sind Standardsituationen ein großer Teil. Ich bin auch sehr froh über die Weiße Weste. Es könnte ein wichtiges Spiel im Hinblick auf den Rest der Saison gewesen sein.“

... über seine ersten Tage in München: „Ich bin wirklich glücklich. Es ist nicht einfach in einer neuen Mannschaft, einem neuen Verein und auch neuem Land - es braucht Zeit. Ich war sehr froh, heute direkt einen Einfluss gehabt zu haben und dass wir direkt mit einem Sieg und einem guten Spiel starten konnten.“

... über die Hektik seines Wechsels: „Ja, ich habe gehört, dass es sehr hektisch war. Ich versuche, nicht zu viel Zeug von draußen zu hören. Ich schätze die Liebe von jedem einzelnen Fan und möchte es zurückzahlen.“

... über die Ziele mit dem FC Bayern: „Ich will hier in allen Wettbewerben angreifen. Dieses Team war sehr erfolgreich - vor allem in den letzten zehn Jahren in der Liga. Wir wollen in der Champions League und dem DFB-Pokal weit kommen.“

Tuchel freut sich über Kanes Traumdebüt

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern): „Heute findet man deutlich leichter die Worte. Wir haben ein solides Spiel auf einem hohen Niveau gemacht. Vielleicht haben wir fünf bis zehn Minuten nach der Pause mal zweite Bälle verloren und paar einfache Fehler gemacht. Das kann immer passieren. Wir sind konzentriert geblieben. Wir haben ein hohes Niveau gehalten in der Energie und der Arbeit gegen den Ball. Das war mannschaftlich sehr geschlossen. Wir hatten von der Bank top Einstellung, top Qualität. Da waren viele gute Sachen dabei.“

... über das erste Tor von Kane: „Das ist top. Der Assist war großartig und das Tor ein Klassiker. Er lässt sich die Optionen ganz lange auf. Da weiß der Torwart nicht, ob es in die lange oder kurze Ecke geht. Er trifft dorthin, wo er ihn hinhaben will. Im Torabschluss ist das einfach super präzise und eiskalt. Ich freue mich sehr.“

... über den Spielverlauf: „Wir haben ein sehr solides, ein sehr gutes Spiel gemacht, von Anfang bis Ende. Wir hatten keine Ups and Downs, weder in der Konzentration und Energie noch in Kompaktheit und Engagement. Wir haben unser Ding durchgezogen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es einer Phase, wo wir ein bisschen schlampig waren und zweite Bälle verloren haben für zehn Minuten. Die haben wir gemeinsam durchgestanden. Wir sind geduldig geblieben, haben keine verrückten Sachen gemacht und mit dem zweiten Tor für die Entscheidung gesorgt. Wir hatten einen guten Mix zwischen Ballkontrolle und Schnellangriffen. War gut.“

Ulreich spricht über Nummer-eins-Status

Sven Ulreich (FC Bayern): „Ich habe mich gut gefühlt, wir hatten eine gute Vorbereitung, dann einen kleinen Dämpfer gegen Leipzig. Heute haben wir genau das auf den Platz gebracht, was wir uns letzte Woche auch schon vorgenommen hatten und uns in der Vorbereitung erarbeitet hatten.“

... über den Vergleich zum Leipzig-Spiel: „Letzte Woche war nicht alles schlecht, wir haben nur ein bisschen die Gier und die Galligkeit vermissen lassen, dass wir in den Zweikämpfen da waren. Das hatten wir heute von Anfang an drin gehabt. Wir hatten ein konzentriertes Passspiel und eine konsequente Zweikampfführung.“

… über seine Position: „Da kommt auch ein bisschen die Erfahrung und das Alter ins Spiel, weil bei Bayern oft Themen da sind, die diskutiert werden. Ich habe versucht, meine Leistungen im Training und in den Testspielen zu bringen. Ich freue mich, dass ich in den nächsten Spielen im Tor stehen darf. Da bin ich happy drüber.“

… über seinen Status als Nummer eins bis zum Neuer-Comeback: „Ich habe nichts anderes gehört, also gehe ich davon aus.“

Niclas Füllkrug (Werder Bremen): „Die erste Halbzeit sind wir gar nicht in die Abläufe gekommen und konnten Bayern zu keinem ungenauen Ball zwingen. Da haben wir die Momente verpasst. Sie haben mit Musiala und Coman gut aufgelöst. Zweite Halbzeit kommen wir gut rein, haben mehr vom Spiel als erste Halbzeit. Wir hatten Pressingmomemte, aber das ist gefährlich gegen die, weil sie enormes Tempo haben. Sie schießen ein Tor nach einem Doppelpass, wo sie das ganze Feld vor sich haben und wir nicht mehr hinterherkommen. Es ist auch einfach schwer einzuordnen, weil sie eine sehr gute Mannschaft haben.“