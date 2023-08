Neuer Vertrag bei Werder? Füllkrug gibt Update im Zukunfts-Poker

„Es ist natürlich immer einfach zu sagen, wenn irgendwie im Raum steht, dass ich ein Angebot nicht angenommen habe, dass dann die Wertschätzung nicht stimmt. Aber grundsätzlich gibt es einfach viele Dinge, die man in so einem Prozess beachten muss“, sagte der Nationalspieler im ran-Interview vor dem Saisonauftakt am Freitagabend (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) gegen Bayern München.