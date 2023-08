Heidenheim freut sich auf Bundesliga-Premiere

Aufsteiger 1. FC Heidenheim blickt voller Vorfreude auf seine Premiere in der Fußball-Bundesliga. "Es gibt nur ein erstes Spiel in der Bundesliga. Die Spannung ist hoch", sagte Trainer Frank Schmidt zwei Tage vor dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Generell wisse man noch "nicht so wirklich, was uns erwartet", so Schmidt weiter. Nach dem Aufstieg am letzten Spieltag der vergangenen Saison ist Heidenheim der insgesamt 57. Klub in der Bundesliga und geht als krasser Außenseiter in die Premierensaison. "Wir bringen auch genug Demut mit und wissen, dass es für uns eine große Herausforderung wird", sagte Schmidt.