Hoffenheim zum Auftakt womöglich ohne Kabak

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim muss in der Auftaktpartie gegen den SC Freiburg womöglich auf Abwehrspieler Ozan Kabak verzichten. Der 23-Jährige sei „auf jeden Fall“ fraglich, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr), nachdem Kabak in der Erstrundenpartie des DFB-Pokals beim VfB Lübeck (4:1) einen Schlag aufs Sprunggelenk bekommen hatte und zur Halbzeit ausgewechselt worden war.