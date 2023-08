Kamadas Warten hat ein Ende - Lazio Rom verkündet Transfer

Das Warten hat für Daichi Kamada ein Ende! Der Japaner, der seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt zum 30. Juni auslaufen ließ und seitdem vereinslos war, hat nach langem Hin und Her einen neuen Arbeitgeber.

Lazio Rom verkündete am Donnerstagabend bei Twitter, dass sie den 26-Jährigen verpflichten. Der Deal hatte sich bereits angekündigt. Damit spielt Kamada auch in der kommenden Saison in der Champions League.