Warnung an Bayern-Star Laimer: "Wenn es sein muss, gibt es auch auf die Knochen"

Nach dem Verlust der Schlüsselspieler Christopher Nkunku, Dominik Szoboszlai und Konrad Laimer wechselte in der vergangenen Woche noch Abwehrchef Josko Gvardiol für eine Rekordsumme zu Manchester City. Dennoch glaubt Kampl fest daran, dass die Leipziger bald auch in der Bundesliga ganz oben angreifen. "Ich bin mir zu 100 Prozent sicher bin, dass dieser Verein irgendwann Meister werden kann. Dieser kontinuierliche Weg, immer einen Schritt nach vorne zu machen, der wird meiner Meinung nach irgendwann belohnt", so der Slowene.