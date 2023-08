Kehl-Kritik an Mexiko-Spiel: „Ansetzung nicht glücklich“

Sportdirektor Sebastian Kehl von Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund hat seinen Unmut über die Terminierung des Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft am 18. Oktober gegen Mexiko in den USA zum Ausdruck gebracht. Zwei Tage später bestreitet der BVB freitags am 8. Spieltag sein Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen (20.30 Uhr/DAZN).

"Wir haben das Thema mehrmals mit Rudi Völler (DFB-Sportdirektor, d.Red.) und den Fernsehanstalten besprochen. Die Ansetzung ist nicht glücklich, vor allem nicht für uns, weil wir am Freitagabend spielen, und das Länderspiel ist am Dienstag", sagte Kehl bei Sky. Anpfiff in Philadelphia gegen den Gold-Cup-Sieger Mexiko ist am 18. Oktober um 02.00 Uhr MESZ morgens.