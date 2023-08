Keller schließt Ljubicic-Abgang aus

Christian Keller, Sportgeschäftsführer des 1. FC Köln, hat einem Wechsel von Leistungsträger Dejan Ljubicic einen Riegel vorgeschoben. "Ich schließe komplett aus, dass Dejan Ljubicic den FC verlässt", sagte Keller am Rande des Rheinischen Bundesligagipfels. Zuvor hatte Sky von einem Interesse des VfL Wolfsburg an Ljubicic berichtet, der österreichische Nationalspieler habe demnach bereits in einem Gespräch mit Keller um eine Freigabe gebeten.