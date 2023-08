Köln gegen Wolfsburg mit Selke - Uth fällt weiter aus

Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln plant gegen den VfL Wolfsburg am zweiten Spieltag mit dem zuletzt angeschlagenen Davie Selke in der Startelf. „Er hat ganz normal trainiert, er steht zur Verfügung - und er ist der einzige Mittelstürmer, den ich habe“, sagte Baumgart am Donnerstag.