Kolo Muani sorgt für Knall! Eintracht-Star bittet um Freigabe

Nächste Hammer-Wende um Randal Kolo Muani! Jetzt zündet der Stürmer selbst die nächste Stufe.

„Ich möchte gerne zu Paris wechseln und habe das auch den Verantwortlichen mitgeteilt“, erklärte der Franzose bei Sky: „Ich hoffe und wünsche mir, dass Frankfurt dem Angebot aus Paris zustimmt und mir dieser Wechsel jetzt ermöglicht wird.“

Kolo Muani bittet um Freigabe! Das Interview war mit Eintracht Frankfurt nicht abgesprochen.

„Ich habe Eintracht Frankfurt viel zu verdanken. Ich habe die Fans in mein Herz geschlossen und mich immer top professionell verhalten. Ich habe bis zuletzt immer alles für den Verein gegeben“, sagte der Nationalspieler zudem.

Es sei „allerdings kein Geheimnis, dass Paris Saint-Germain ein Rekordangebot für mich hinterlegt hat. Ein Wechsel zu Paris ist jetzt eine einmalige Chance für mich.“

Die Eintracht lässt sich nach SPORT1-Infos nicht aus der Ruhe bringen, sich nicht auf Spielchen ein. Doch eine Schlammschlacht droht!

Verwirrung um Kolo Muani

Zuvor hatte es weitere Verwirrung und unterschiedliche Berichte um den Stürmer gegeben. Denn PSG macht im Transfer-Poker um den Eintracht-Star Ernst. Doch das neueste Angebot ist den Frankfurtern offenbar nicht hoch genug.

Wie die L‘Équipe berichtet, soll Paris den Frankfurtern am Dienstag ein neues Angebot für den Mittelstürmer unterbreitet haben. Es soll dabei um eine Ablösesumme von 65 Millionen Euro ohne Boni gegangen sein - die Eintracht sollte obendrein den Franzosen Hugo Ekitiké erhalten.

Doch die französische Sportzeitung will erfahren haben, dass die Positionen der beiden Klubs noch zu weit auseinander liegen - und Frankfurt der Pariser Offerte bereits eine Absage erteilt hat. Nach SPORT1-Informationen lag zumindest bis Dienstagnachmittag um 15 Uhr noch keine Offerte vor.

Kolo-Muani-Deal ist in Gefahr

Bereits Anfang August hatte SPORT1 erfahren, dass der Transfer von Kolo Muani, den die Eintracht eigentlich halten will, durchaus von einer Kombination aus hohem Sockelbetrag und der Verrechnung mit einem anderen Transfer abhängen könnte. Damals hatte ein Umdenken bei den Verantwortlichen rund um Sportvorstand Markus Krösche stattgefunden.

Ekitiké, den Paris im vergangenen Jahr von Stade Reims ausgeliehen hatte und im Sommer für 28,5 Millionen Euro verpflichtete, dürfte bei PSG auf unbestimmte Zeit nur Ergänzungsspieler sein. Für Frankfurt wäre er aber durchaus von Nutzen. Er ähnelt Kolo Muani von seinem Profil, die Eintracht beobachtet den 21-Jährigen schon länger. Auch der BVB interessiert sich für ihn.

SPORT1 weiß: Krösche bereitet im Hintergrund eine Stürmersuche vor, die über Ekitike hinausgeht.

Das französische Transfer-Portal Footmercato will derweil erfahren haben, dass der Kolo-Muani-Deal zwischen PSG und der Eintracht nicht nur in Gefahr sei, sondern in diesem Transferfenster gar nicht zustande kommen solle.

Vorstellungen von Eintracht und PSG zu weit auseinander

Die PSG-Bosse weigerten sich demnach, ihr Angebot noch einmal zu überbieten und würden in diesem Sommer nicht mehr versuchen, den französischen Nationalspieler zu verpflichten.

Demnach forderten die Frankfurter 90 Millionen Euro Ablöse, plus zehn Millionen Euro in Form von Boni von den Parisern. Dieser Betrag sei den PSG-Bossen wiederum zu hoch.

Bereits am Sonntag hatte Krösche sich zu Transfergerüchten geäußert. Er sagte: „Es ist so, dass wir momentan einfach zu weit auseinanderliegen.“ Viel Zeit, sich zu einigen, bleibt den beiden Klubs nicht mehr. Das Transferfenster schließt am Freitagabend.

Im Wirrwarr ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, es droht ein Poker bis zum letzten Tag.

In Frankfurt gingen die Bosse vor Kolo Muanis Vorpreschen davon aus, dass der Stürmer am 3. September gegen Köln aufläuft - und damit mindestens bis zur Winterpause bleibt. Doch können Krösche & Co. jetzt noch hart bleiben?