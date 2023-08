Kurios! Darum spielte Leipzigs Rekordeinkauf mit Loch im Trikot

DFB-Pokal-Sieger RB Leipzig ist vor dem Start der Bundesliga schon wieder mächtig in Torlaune. In sieben Testspielen erzielte das Team um Trainer Marco Rose 24 Tore. Auch Rekord-Neuzugang Lois Openda, der für 49 Millionen Euro aus Lens kam, konnte sich bereits mit sieben Toren in vier Spielen beweisen.