Leihe bis 2024: Köln gibt Soldo nach Kaiserslautern ab

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln gibt den kroatischen Innenverteidiger Nikola Soldo (22) per Leihe an den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern ab. Das teilte der Klub am Mittwoch mit, Soldo bleibt zunächst bis zum kommenden Sommer bei den Pfälzern. Sein Vertrag in Köln läuft noch bis 2025.