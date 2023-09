Lieberknecht sieht Darmstadt weiter in der "Findungsphase"

Trotz des verpatzten Saisonstarts will Trainer Torsten Lieberknecht vom Fußball-Bundesligisten Darmstadt 98 weiter geduldig bleiben. „Ich gestatte meinem Team, dass es noch in der Findungsphase ist. Ich sehe bei uns eine Entwicklung“, sagte der Coach der Lilien vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen.