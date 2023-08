Marco Reus: Neues privates Glück für den BVB-Star

Kurz nach dem ersten Pflichtspielsieg mit Borussia Dortmund in der neuen Saison verkündete Marco Reus eine weitere positive Nachricht - diesmal aber ein private. Wie der 34-Jährige und seine Frau Scarlett Gartmann über Instagram bekanntgaben, erwarten sie ihr zweites Kind.

Das Ehepaar postete ein Bild, auf dem der Bundesligaprofi ihre vierjährige Tochter auf dem Arm trägt und gemeinsam mit Gartmann hinter einem Pony posiert. In der Caption schrieben die beiden: „Große Schwester. Wir sind sehr glücklich und gesegnet, dass wir Baby Nummer 2 erwarten.“

Marco Reus und Scarlett Gartmann erwarten zweites Baby

Der Offensivspieler des BVB hatte Ende April seinen Vertrag in Dortmund verlängert und verpasste am dramatischen letzten Spieltag seine erste deutsche Meisterschaft. Als Kapitän wird er die Schale jedenfalls nicht mehr in die Höhe strecken.