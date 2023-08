Nächster Neuzugang? Bayer an Barca-Talent interessiert

Wie die spanische Zeitung Sport am Dienstag berichtet, soll der Werksklub am marokkanischen Linksaußen Abde Ezzalzouli vom FC Barcelona Interesse haben.

In der vergangenen Saison war Ezzalzouli an CA Osasuna aus Pamplona von Barca ausgeliehen worden. In 34 Partien erzielte er sechs Treffer und bereite zwei weitere vor.