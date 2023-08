Medien: Bayern erwarten Kane am Freitag zum Medizincheck

Nach dem Durchbruch im Transferpoker um Starstürmer Harry Kane erwartet Bayern München seinen Wunschspieler offenbar bereits am Freitag zum Medizincheck. Dies berichteten Sky und The Athletic übereinstimmend. Angeblich hofft Kane nach erfolgreicher Untersuchung, schon im Supercup am Samstag (20.45 Uhr/Sky und Sat.1) gegen RB Leipzig Teil des Münchner Kaders zu sein. Kane soll einen bis 2027 gültigen Vertrag erhalten.