Bundesliga-Star kurz vor 100-Millionen-Euro-Deal

Beim Leipziger Test gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden am Mittwoch (4:0) stand Gvardiol schon nicht mehr im Kader. Der Linksfuß soll noch in dieser Woche seinen Medizincheck in Manchester absolvieren. Der teuerste Verteidiger der Geschichte würde Gvardiol indes nicht: Harry Maguire war 2019 für 93 Millionen Euro von Leicester City zu Manchester United gewechselt.