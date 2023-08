Schock bei Frankfurt! Erkältungswelle bedroht Spieler

„Der eine oder andere Spieler merkt ein leichtes Kratzen im Hals. Wir müssen schauen, dass wir die Hygienemaßnahme aufrechterhalten, dass wir uns separieren, wenn jemand merkt, dass etwas im Anflug ist“, sagte Trainer Dino Toppmöller vor der Partie am Sonntag ( 15.30 Uhr im LIVETICKER ).

„Wir müssen uns gegenseitig ein bisschen schützen, damit das nicht überschwappt“, sagte der Frankfurter Coach, der bei seiner Aufstellung in Mainz aber keine Rücksicht auf das Play-off-Rückspiel in der nächsten Woche nehmen will.