Nächster Bayern-Boss? Hoeneß nennt einen aktuellen Profi!

Bayern-Boss? Hoeneß denkt um

Hoeneß will nicht für immer bleiben

Hoeneß will sich das selbst aber nicht mehr ewig antun. Auf die Frage, ob er den Verein nun ein Leben lang leiten wolle, sagte er: „Nein. Unsere wichtigste Aufgabe in den kommenden zwei, drei Jahren wird sein, in Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat einen erneuten Versuch zu unternehmen, den FC Bayern in die Zukunft zu führen.“