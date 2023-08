Neue Aufgabe für Ex-Bayern-Star Robben

Der ehemalige Bayern-Star wollte Zeit mit seiner Familie verbringen und trainierte nach der Winterpause in der Saison 2021/22 die Mannschaft seines ältesten Sohns Luka bei Be Quick 1887. Im Sommer legte er aber dieses Amt nieder. „Das Wichtigste ist für mich jetzt die Familienzeit und das möchte ich genießen“, verriet Robben im Juni seine Zukunftspläne der tz .

Doch ganz ohne Fußball kann der 39-Jährige augenscheinlich nicht. Denn er kehrt nun an den Campus seines Jugendklubs Groningen zurück und absolviert ein Praktikum als Trainer. „Für mich ist es immer noch eine Art Entdeckungsphase“, erläuterte der Niederländer dem Vereinsmedium und führte aus: „Ich will mich noch nicht festlegen und sagen: ‚Das ist es!‘ Ich will vor allem entdecken und sehen, ob mir das in einem Jahr immer noch gefällt und ob es zu mir passt.“