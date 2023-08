Unions Rekordtransfer Gosens will Verantwortung "gerecht werden"

„Damit einher geht eine große Verantwortung, der ich unbedingt gerecht werden will“, sagte der 16-malige Fußball-Nationalspieler am Mittwoch in einer Medienrunde. Er wisse, woher der Verein komme, sich alles erarbeitet habe und „dass 15 Millionen Euro für Union kein Zuckerschlecken war“.

Das alles sei nur möglich gewesen, „weil die Jungs in den letzten Jahren so eine unfassbar gute Arbeit“ gemacht hätten, sagte Gosens, der in der vergangenen Woche von Champions-League-Finalist Inter Mailand gekommen war.