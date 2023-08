Stuttgart holt Torjäger Undav aus Brighton

Bundesligist VfB Stuttgart hat Stürmer Deniz Undav vom englischen Premier-League-Klub Brighton and Hove Albion für die kommende Saison ausgeliehen. Für den in der Nähe von Oldenburg geborenen 27-Jährigen wird der VfB die erste Station in der Bundesliga.

"Ich bin überglücklich, künftig in der Bundesliga zu spielen. So wie sich der VfB um mich bemüht hat, war mir schnell klar, dass ich hierher wechseln möchte", sagte Undav, der für die Seagulls in der vergangenen Saison in 30 Pflichtspielen acht Tore erzielte.

Undav hat vor seiner Zeit in England beim belgischen Erstligisten Royale Union Saint Gilloise für Aufsehen gesorgt. In der Saison 2021/22 führte er den Aufsteiger mit 25 Treffern zur Vizemeisterschaft und wurde Torschützenkönig der Liga. In Deutschland war er zuvor beim SV Meppen nicht über die 3. Liga hinausgekommen.