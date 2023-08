The BossHoss singt Nationalhymne vor Bundesliga-Eröffnung

Die Frontmänner der Country-Rock-Band The BossHoss singen am Freitag vor dem Bundesliga-Eröffnungsspiel zwischen Werder Bremen und Bayern München die deutsche Nationalhymne. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Dienstag bekannt. Die Partie wird um 20.30 Uhr angepfiffen und von DAZN und Sat.1 live übertragen.

Alec Völkel und Sascha Vollmer waren zuletzt unter anderem Coaches bei der Gesangs-Castingshow "The Voice of Germany". The BossHoss hatte 2011 mit dem Song "Don't Gimme That", der Platz acht der deutschen Charts erreichte, den Durchbruch geschafft.