Transfermarkt: Weltrekord-Wechsel naht! Leipzig-Star verabschiedet sich

Gvardiol verabschiedet sich von Leipzig-Kollegen

Gvardiol, der 2021 für knapp 19 Millionen Euro von Dinamo Zagreb nach Leipzig kam, soll nach SPORT1-Informationen bereits in den nächsten Stunden nach England fliegen und dann seinen Medizincheck absolvieren. Am Media Day in Leipzig am Donnerstag nahm er schon nicht mehr teil.