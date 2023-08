Trotz aktueller Station in Slowenien: Ehemaliges Bayern-Talent Nemanja Motika glaubt an Rückkehr nach München

Im Sommer 2021 durfte das damalige Bayern-Talent Nemanja Motika an der Sommervorbereitung der ersten Mannschaft teilnehmen und wurde von Julian Nagelsmann sogar bei den Testspielen gegen Ajax Amsterdam sowie Borussia Mönchengladbach in der Allianz Arena eingesetzt.

Diesen Leistungen weckten allerdings auch Begehrlichkeit seines Lieblingsvereins Roter Stern Belgrad . Daher wechselte er im Februar 2022 in das Land seiner Vorfahren - der Schritt erwies sich allerdings als Fehler: In seinem einzigen Jahr bei Roter Stern stand er nur in 315 Pflichtspielminuten auf dem Feld. Dennoch bereut Motika den Wechsel laut eigener Aussage nicht.

Nachdem der gebürtige Berliner leihweise ein halbes Jahr für Austria Lustenau auflief, schloss er sich in diesem Sommer Olimpija Ljubljana an. Obwohl der Offensivspieler „nur“ in der slowenischen Liga spielt, hat er den Traum von einer großen Karriere noch nicht aufgegeben. „Irgendwann will ich für einen Topklub spielen. Ich habe die nötige Qualität dafür. Ich werde eine große Karriere haben“, erklärte der 20-Jährige im Interview bei Spox.