Tuchel fordert von Bayern-Stars: "Ausschläge müssen deutlich geringer werden"

„Wir wollen unbedingt die Aufs und Abs verringern, sowohl im Spiel als auch zwischen den Spielen. Wir müssen da im positiven Sinne Stabilität reinbringen, damit die Ausschläge deutlich geringer werden“, sagte Tuchel am Rande des traditionellen Lederhosen-Fotoshootings des Rekordmeisters.

Nach dem ernüchternden 0:3 im Supercup gegen Pokalsieger RB Leipzig hatten die Münchner den Bundesliga-Auftakt in Bremen 4:0 gewonnen. Das sei, so Kapitän Joshua Kimmich, „ein wichtiger Schritt“, gewesen, „aber jetzt müssen wir nachlegen“, forderte Kimmich vor der Partie am Sonntag (17.30 Uhr) gegen den FCA.