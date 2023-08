Überraschendes Liebes-Aus bei BVB-Sportdirektor

Obwohl sie sich schon so lange kennen, hatte das Paar erst vor fünf Jahren geheiratet und hat drei Kinder (16,13 und zwei Jahre) zusammen. Zu den Gründen wollten der Ex-Dortmund-Kapitän und die gelernte Krankenschwester keine Angaben machen. Die Trennung kommt überraschend, denn noch vor wenigen Wochen hatte die Familie gemeinsam Urlaub in Spanien gemacht.

Kehl hatte bei allen Stationen während seiner gesamten Profikarriere (Hannover, Freiburg, Dortmund) in der Bundesliga die Unterstützung seiner Partnerin sicher. Kehl fiel vor allem am Ende seiner Karriere immer wieder durch Verletzungen aus, feierte aber dennoch 2011 und 2012 zwei Meisterschaften in Dortmund, nachdem er 2002 direkt nach seinem Wechsel den ersten Titel in Dortmund gewann.