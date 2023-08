Ungewöhnliche "Neuzugänge": BVB schafft sich sechs Katzen an

Mit Marcel Sabitzer , Ramy Bensebaini und Felix Nmecha tragen in dieser Saison drei neue Spieler das schwarz-gelbe Trikot. Doch nicht nur diese drei Neuzugänge sollen beim BVB für Furore sorgen, sondern auch sechs Vierbeiner, die Dortmund neuerdings auf dem Trainingsgelände begrüßt.

Katzen sollen „Kaninchenproblem“ lösen

Laut der Bild -Zeitung hat der BVB für das Trainingsgelände im Stadtbezirk Brackel sechs Katzen „verpflichtet“. Hintergrund: In der Vergangenheit haben mehrere Trainingsplätze des Klubs unter dem Einfluss von Kaninchen gelitten.

BVB will wieder angreifen

Mit der neuen tierischen Unterstützung wollen die Dortmunder nach elf Jahren ohne Meisterschaft endlich wieder die Schale in den Händen halten. Trotz des bitteren Ausgangs in der letzten Saison, als sich der FC Bayern in letzter Minute die Meisterschaft schnappte, zeigt sich der BVB kämpferisch.