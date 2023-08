Union gewinnt Generalprobe gegen Bergamo

Fußball-Bundesligist Union Berlin ist bereit für den Start in eine besondere Saison. Der Champions-League-Teilnehmer gewann am Samstag seinen letzten Test vor dem ersten Pflichtspiel gegen den italienischen Top-Klub Atalanta Bergamo mit 4:1 (3:1).

Im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei brachten Aissa Laidouni (8.), Kevin Behrens (25.) und Chelsea-Leihgabe David Fofana (28.) die Berliner schon in der ersten Halbzeit komfortabel in Führung. Fofana (51.) legte nach dem Seitenwechsel nach.