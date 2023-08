VfB verliert Abwehr-Star Mavropanos - und holt Nachfolger

Erst Kapitän Wataru Endo , nun Abwehrchef Konstantinos Mavropanos: Der VfB Stuttgart gibt einen weiteren Leistungsträger ab. Der 25 Jahre alte Abwehrspieler wechselt mit sofortiger Wirkung zu West Ham United in die Premier League. Der VfB erhält angeblich 20 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Boni Ablöse für den 19-maligen griechischen Nationalspieler.

Stergiou kommt aus der Schweiz

In der vergangenen Woche hatten die Schwaben bereits den Japaner Endo für rund 18 Millionen Euro plus Boni an den FC Liverpool abgegeben. Als weiterer Verkaufskandidat gilt Borna Sosa. Torjäger Serhou Guirassy will nach Sky-Informationen dagegen erst einmal in Stuttgart bleiben.