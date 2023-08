Videobeweis: Keine Lautsprecher-Erklärung in der Bundesliga

In der kommenden Saison der Fußball-Bundesliga wird es im Gegensatz zur Frauen-WM keine Lautsprecher-Erklärungen der Videobeweis-Entscheidungen in den Stadien geben. „Bei den Durchsagen wollen wir noch abwarten. Da gibt es zu wenig Erfahrung“, sagte Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich am Mittwoch: „Das Thema ist uns insgesamt zu unreif.“