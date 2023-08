Wegen Kimmich: Tuchel bekommt Kontra - Bayern-Star erhält fettes Lob

„Mehr Disziplin in seinem Spiel“ forderte Sky -Experte Dietmar Hamann von Joshua Kimmich, nachdem der FC Bayern vergangenes Wochenende im Supercup mit 0:3 gegen RB Leipzig verlor. Und nicht nur Hamann kritisierte den Kapitän der Nationalmannschaft zuletzt aufgrund seiner häufig zu offensiven Interpretation der Sechser-Rolle.

Als gar „unterirdisch“ bezeichnete Ex-FCB-Profi Mario Basler die Leistung des 28-Jährigen in seinem Podcast „Basler ballert“. Der Mittelfeldspieler des deutschen Rekordmeisters hat aber auch Fürsprecher.

„Er ist ein Gewinnertyp“

Stindl verstehe jedoch auch, dass es auf den FC Bayern abstrahlt, wenn die Erfolge mit der DFB-Elf ein Stück weit ausbleiben. Trotzdem: Kimmich sei „ein Gewinnertyp. Er hat dieses Gen. Er will immer alles machen und tut alles für den Erfolg. Dass es hier und da nicht ganz funktioniert und man es negativ ankreidet, ist Ansichtssache“, sagte der Ex-Gladbacher über den Bayern-Star.

Außerdem sehe er auch keine Zweikampfschwäche, die einige an Kimmich kritisieren. „Ich persönlich muss sagen, ich wäre immer froh, so einen Spieler an meiner Seite zu haben, der dich immer wieder pusht, der dich immer wieder vorantreibt.“