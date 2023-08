"Wirft Fragen auf": Bei Werder Bremen brodelt es schon

Der viermalige deutsche Meister unterlag am Samstag dem Drittligisten Viktoria Köln in der ersten Runde des DFB-Pokals mit 2:3. Der Tabellen-13. der Vorsaison war insbesondere in der Defensive anfällig - wie schon in der Rückrunde, als Werder neben Absteiger Hertha BSC das schwächste Team war.